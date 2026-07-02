La emoción del fútbol se vivirá al máximo este domingo 5 de julio, cuando Bad Boys y Juventud Lircay disputen la gran final del Campeonato Provincial de Fútbol de Pisco, en un duelo que definirá al nuevo campeón provincial y que promete un espectáculo cargado de intensidad, entrega y buen fútbol.

El esperado compromiso se desarrollará desde las 3:00 de la tarde en el Estadio Municipal Teobaldo Pinillos Olaechea, escenario que albergará a cientos de aficionados que llegarán para alentar a sus equipos.

Encuentro deportivo

La programación fue oficializada por el Directorio de la Liga Provincial de Fútbol de Pisco, que confirmó este decisivo encuentro entre dos de las mejores escuadras del torneo. Tanto Bad Boys como Juventud Lircay llegan tras una destacada campaña y buscarán coronar su esfuerzo levantando el trofeo de campeón provincial, consolidándose como el mejor representante del balompié pisqueño.

Más allá del título, la final representa el inicio de un nuevo desafío para ambos clubes, ya que el campeón provincial y el subcampeón obtendrán su clasificación a la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026, donde tendrán la misión de representar a la provincia de Pisco en busca del ansiado ascenso al fútbol profesional. La expectativa es enorme y todo está listo para que la afición viva una jornada inolvidable, en la que el talento y la pasión por el deporte serán los principales protagonistas.

Las autoridades deportivas hicieron un llamado a ambas hinchadas para que esta gran final se viva con responsabilidad, respeto y espíritu deportivo, evitando cualquier acto que empañe la jornada.

Asimismo, exhortaron a los asistentes a colaborar con las medidas de seguridad dispuestas dentro y fuera del recinto deportivo, recordando que el fútbol debe ser una verdadera fiesta familiar, donde prevalezca el aliento incondicional a los equipos y el compromiso de todos por garantizar una celebración en paz, con orden y seguridad para todos los presentes.

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