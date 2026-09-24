TCL anunció la llegada al mercado peruano de la TAB A1 Plus NXTPAPER, una tablet de 12,2 pulgadas que encabeza la nueva familia TAB A1 de la compañía.

El equipo incorpora una pantalla con resolución 2400 x 1600 píxeles, frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, procesador Snapdragon 4 Gen 2, 256 GB de almacenamiento y batería de 10.000 mAh con carga de 33 W.

¿Qué es la tecnología NXTPAPER?

Uno de los principales elementos diferenciadores del equipo es su pantalla NXTPAPER, desarrollada por TCL para ofrecer una visualización con menor cantidad de reflejos y una apariencia más cercana al papel.

La TAB A1 Plus NXTPAPER incorpora un tratamiento de superficie antirreflejos y permite alternar entre tres modos de visualización mediante la función VersaView 3 en 1.

Los modos disponibles son:

Vista estándar: mantiene una reproducción convencional a color.

mantiene una reproducción convencional a color. Modo Papel Tinta: utiliza una presentación en blanco y negro orientada principalmente a lectura.

utiliza una presentación en blanco y negro orientada principalmente a lectura. Modo Papel Color: reduce la intensidad visual y conserva colores para cómics, revistas y documentos gráficos.

La compañía señala que estos perfiles pueden cambiarse según el tipo de contenido y el escenario de uso.

Pantalla de 12,2 pulgadas y hasta 120 Hz

El panel tiene una diagonal de 12,2 pulgadas, relación de aspecto 3:2 y resolución 2.4K.

También admite una frecuencia adaptativa de hasta 120 Hz, que puede variar en función del contenido mostrado para equilibrar fluidez y consumo energético.

TCL orienta este formato a tareas como lectura de documentos, navegación, videollamadas, consumo multimedia y uso simultáneo de aplicaciones.

Snapdragon 4 Gen 2 y 256 GB de almacenamiento

En rendimiento, la TAB A1 Plus NXTPAPER utiliza el Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2.

La ficha oficial global señala 6 GB de memoria RAM física, acompañados por una función de expansión virtual de hasta 10 GB adicionales. De esta manera, TCL puede presentar una capacidad combinada de hasta 16 GB, aunque no se trata de 16 GB de RAM física.

El almacenamiento interno es de 256 GB y puede ampliarse mediante tarjeta microSD hasta 2 TB, según la configuración oficial.

Batería de 10.000 mAh y carga de 33 W

La tablet incorpora una batería de 10.000 mAh, una de las principales diferencias frente a otros modelos de la familia TAB A1.

La carga se realiza mediante USB-C y admite una potencia de hasta 33 W.

TCL no publica una autonomía única en horas para todos los escenarios, ya que esta depende del brillo, las aplicaciones utilizadas, la conexión de red y la frecuencia de actualización.

Cuatro altavoces y cámaras de 8 MP

El dispositivo cuenta con cuatro altavoces integrados y dos micrófonos.

En fotografía y videollamadas incorpora una cámara frontal de 8 MP y una posterior también de 8 MP, según las especificaciones globales de TCL.

La cámara trasera puede utilizarse además para digitalizar documentos, una función que la compañía integra dentro de su propuesta de productividad.

Compatibilidad con teclado y lápiz óptico

La TAB A1 Plus NXTPAPER es compatible con accesorios como Smart Keyboard Case y T-Pen 2, que permiten utilizar el equipo para escritura, toma de apuntes y dibujo.

La disponibilidad de estos accesorios puede variar según el país. TCL advierte expresamente en su ficha internacional que algunos pueden venderse por separado o no estar incluidos en todas las regiones.

Por ello, antes de comprar conviene verificar qué accesorios incorpora específicamente la versión comercializada en Perú.

TCL amplía su familia de tablets en Perú

Junto con la TAB A1 Plus NXTPAPER, TCL anunció otras dos variantes para el mercado local.

La TCL TAB A1 NXTPAPER cuenta con pantalla de 11 pulgadas y resolución 2.1K, procesador MediaTek Helio G100 y batería de 8.000 mAh.

La TCL TAB A1 Plus, sin tecnología NXTPAPER, incorpora una pantalla de 12,2 pulgadas 2.4K y 120 Hz, procesador Snapdragon 4 Gen 2 y batería de 8.000 mAh.

La compañía informó que los tres modelos ya se encuentran disponibles en Perú mediante retailers y distribuidores autorizados.