JBL renovó dos de sus líneas de parlantes portátiles con los JBL Xtreme 5 y JBL Go 5, modelos que incorporan mejoras de sonido, nuevas experiencias de iluminación y funciones orientadas a facilitar su uso dentro y fuera de casa.

La principal incorporación basada en inteligencia artificial está en el JBL Xtreme 5, que integra AI Sound Boost y Smart EQ Mode. El JBL Go 5, por su parte, suma AirTouch, una función para conectar rápidamente dos unidades y formar un sistema estéreo.

JBL Xtreme 5 incorpora AI Sound Boost

El Xtreme 5 utiliza un nuevo sistema acústico integrado por dos tweeters y un subwoofer, además de una mayor potencia de salida frente a la generación anterior.

Según JBL, sus graves son 10% más profundos y el nuevo diseño ofrece un sonido de mayor volumen. La compañía señala además que AI Sound Boost analiza la señal de audio para reducir la distorsión cuando el volumen aumenta.

A esa función se suma Smart EQ Mode, que utiliza IA para identificar el tipo de contenido reproducido y ajustar la ecualización en tiempo real. JBL señala que el sistema puede diferenciar, por ejemplo, entre música y contenido hablado.

Go 5 apuesta por AirTouch y un formato compacto

El JBL Go 5 conserva su propuesta de parlante portátil de tamaño reducido, pero incorpora cambios en el diseño acústico y un mayor nivel de salida respecto a la generación anterior.

Su nueva función AirTouch permite acercar dos parlantes Go 5 para conectarlos automáticamente y reproducir audio estéreo con canales izquierdo y derecho.

El modelo ofrece una potencia de 4,8 W RMS, utiliza un transductor de 45 mm y pesa aproximadamente 230 gramos.

Iluminación ambiental también llega a los nuevos JBL

Ambos modelos incorporan iluminación en sus bordes, que puede utilizarse tanto con fines visuales como para mostrar información sobre el funcionamiento del parlante.

En el Go 5, la iluminación puede indicar estados como encendido, emparejamiento, batería baja y conexión mediante Auracast. También permite seleccionar distintos temas de luz.

El Xtreme 5 incorpora una propuesta similar de iluminación ambiental sincronizada con el audio, además de opciones configurables mediante la aplicación JBL Portable.

Resistencia IP68 para agua y polvo

Tanto el Xtreme 5 como el Go 5 cuentan con certificación IP68, que los protege frente al ingreso de polvo y agua dentro de los límites establecidos por ese estándar.

JBL también describe ambos equipos como resistentes a caídas, una característica orientada a su uso en exteriores.

El Go 5, según la guía técnica oficial, puede soportar inmersión en agua a una profundidad de hasta 1,5 metros durante 30 minutos bajo las condiciones de certificación.

Auracast permite conectar varios parlantes

Los dos modelos son compatibles con Auracast, tecnología que permite enlazar múltiples dispositivos compatibles y reproducir el mismo contenido de forma sincronizada.

En el caso del Go 5, AirTouch está destinado específicamente al emparejamiento estéreo de dos unidades, mientras que Auracast permite ampliar la reproducción hacia más parlantes compatibles.

Ambos modelos también soportan reproducción de audio sin pérdida mediante conexión USB-C, de acuerdo con las especificaciones difundidas por JBL.

¿Cuánto dura la batería del Xtreme 5 y Go 5?

El JBL Xtreme 5 ofrece hasta 24 horas de reproducción, que pueden ampliarse hasta 28 horas al activar Playtime Boost.

El JBL Go 5 alcanza hasta 8 horas de reproducción, además de otras dos horas con Playtime Boost para llegar a un máximo anunciado de 10 horas.

La autonomía real puede variar dependiendo del volumen, el contenido reproducido y el uso de la iluminación ambiental.