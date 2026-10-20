Los valles costeros de Arequipa soportarán temperaturas máximas de hasta 32 °C durante los próximos días, mientras que en el litoral se esperan valores de hasta 23 °C. El incremento del calor estará acompañado de vientos cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las tardes, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar accidentes.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las condiciones se presentarán desde este martes 20 hasta el jueves 22 de octubre en las provincias de Condesuyos, Castilla, Caylloma, Caravelí, Arequipa, Islay y Camaná.

Para este martes y miércoles se pronostican temperaturas máximas de 23 °C en el litoral y 32 °C en los valles costeros. El jueves, en tanto, los valores descenderán ligeramente a 22 °C en la franja costera y 31 °C en los valles.

El calor y los fuertes vientos pueden generar dificultades para quienes trabajan al aire libre, transitan por las carreteras o viven cerca de estructuras vulnerables. Las ráfagas podrían desplazar objetos, desprender techos livianos y afectar construcciones precarias.

Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores manejar con precaución, especialmente durante las tardes, cuando se esperan las ráfagas más intensas. También es importante asegurar calaminas, carteles y otros objetos que puedan ser levantados por el viento, así como evitar permanecer cerca de estructuras inestables.