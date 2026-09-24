Las billeteras digitales se han convertido en una herramienta habitual para transferir dinero, pagar servicios, recibir fondos y realizar compras desde el celular.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que, al cierre de 2025, el 67% de los adultos en Perú mantenía una cuenta o billetera digital, frente al 42% registrado en 2020. Además, nueve de cada diez usuarios de servicios financieros digitales utilizan una billetera y cerca de tres cuartas partes lo hacen diariamente.

Este crecimiento también vuelve más relevante saber quién ofrece el servicio y bajo qué marco opera.

¿Qué significa que una billetera esté supervisada por la SBS?

No todas las aplicaciones que permiten mover dinero tienen necesariamente la misma condición regulatoria.

Cuando una empresa emisora de dinero electrónico está autorizada y supervisada por la SBS, debe cumplir las reglas que le corresponden dentro del sistema financiero, incluidas disposiciones vinculadas con gestión de riesgos, transparencia y protección de usuarios.

La propia SBS señala que la incorporación de empresas emisoras de dinero electrónico al perímetro regulado busca promover la innovación bajo un esquema de supervisión ordenado y orientado a la adecuada gestión de riesgos y protección del público.

1. Permite identificar quién responde por el servicio

Uno de los primeros aspectos que debería revisar un usuario es qué empresa está detrás de la billetera.

Eso facilita identificar al responsable del servicio, consultar condiciones, revisar el tarifario y conocer los canales disponibles para presentar consultas o reclamos.

“Al elegir una billetera digital, es importante que el usuario conozca quién está detrás del servicio y qué respaldo tiene”, señala Fernando Gonzales, oficial de Seguridad de la Información de Ligo.

En el caso de Ligo, la empresa se presenta como emisora de dinero electrónico supervisada por la SBS.

2. La regulación no significa que todas las billeteras sean iguales

Estar bajo supervisión no implica que todas las empresas ofrezcan las mismas funciones, tarifas, límites o condiciones.

La SBS establece requisitos para las operaciones con dinero electrónico y en marzo de 2026 modificó los límites aplicables a cuentas simplificadas, en el marco de la Ley N.° 32413, que habilitó el uso de billeteras digitales para el pago de haberes y otras obligaciones laborales.

Por ello, además de verificar si la entidad es supervisada, conviene comparar comisiones, topes de operaciones, canales de atención y funcionalidades.

3. La seguridad de la información también debe evaluarse

La regulación es solo una parte del análisis.

Las empresas que manejan información financiera también necesitan procesos para identificar riesgos, controlar accesos, responder a incidentes y proteger datos.

Ligo informó en julio de 2025 que obtuvo la certificación ISO/IEC 27001:2022, estándar internacional para sistemas de gestión de seguridad de la información.

La Organización Internacional de Normalización explica que esta norma establece requisitos para implementar y mejorar continuamente un sistema de gestión orientado a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

¿Qué significa realmente tener ISO/IEC 27001?

La certificación no significa que una empresa sea inmune a fraudes, ataques informáticos o incidentes.

Lo que acredita es que la organización cuenta con un sistema formal para gestionar riesgos de seguridad de la información bajo los requisitos definidos por el estándar.

ISO señala que la norma contempla controles sobre personas, procesos y tecnología y exige una gestión continua del riesgo.

Para el usuario, esto puede ser un elemento adicional de evaluación, pero no sustituye prácticas básicas como proteger contraseñas, evitar enlaces sospechosos y mantener actualizado el dispositivo.

Los pagos digitales avanzan hacia una mayor interoperabilidad

El crecimiento de las billeteras ocurre en paralelo con cambios importantes en la infraestructura de pagos peruana.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que en 2025 se realizaron en promedio 655 pagos digitales por adulto, un aumento de 45,8% frente a 2024. También señaló que los pagos inmediatos mediante números de celular y otras billeteras siguieron creciendo.

El BCRP viene desarrollando además una Plataforma de Pagos Minoristas que permitirá un modelo centralizado de iniciación de pagos, para que aplicaciones financieras y no financieras puedan iniciar operaciones desde cuentas bancarias o de dinero electrónico bajo reglas comunes.

¿Qué es la iniciación de pagos?

La iniciación de pagos permite que una persona autorice a un tercero para iniciar una transferencia desde su cuenta, sin que ese tercero necesariamente tenga que custodiar el dinero.

El BCRP explica que estos proveedores deberán operar con consentimiento del usuario y bajo estándares de seguridad, transparencia, privacidad e interoperabilidad.

Este modelo es considerado por el Banco Central como una etapa previa y habilitante para avanzar posteriormente hacia esquemas más amplios de Open Banking o finanzas abiertas.

Perú todavía no tiene un marco completo de Open Banking

El concepto debe usarse con cuidado.

El propio BCRP señaló que Perú aún no cuenta con una normativa específica integral de Open Banking, aunque las autoridades vienen preparando las condiciones para una futura implementación.

Por ahora, el avance más concreto se concentra en interoperabilidad, pagos inmediatos e iniciación de pagos.

Por ello, es más preciso hablar de una transición hacia esquemas de pagos abiertos que afirmar que el Open Banking ya está plenamente implementado en el país.

Qué revisar antes de elegir una billetera digital

Antes de registrarse, conviene verificar varios aspectos básicos:

Qué empresa ofrece el servicio.

Si está autorizada o supervisada por la SBS cuando corresponde.

Qué tarifas y límites aplica.

Qué canales formales de atención posee.

Qué mecanismos de seguridad utiliza.

Cómo protege los datos personales y financieros.

Qué procedimiento existe ante operaciones no reconocidas.

Si participa en sistemas interoperables.

Las funciones pueden ser similares entre aplicaciones, pero el marco regulatorio, las condiciones contractuales y los mecanismos de seguridad pueden variar.