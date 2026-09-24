El tenista peruano Ignacio Buse ya vive su primera experiencia en la Laver Cup 2026 como alternante oficial del Team World, equipo dirigido por el estadounidense Andre Agassi y acompañado por el australiano Patrick Rafter como vicecapitán.

Buse participó el miércoles 23 de septiembre en la tradicional sesión fotográfica de ambos equipos, realizada en el Old Royal Naval College de Greenwich, Londres, antes del inicio de la competencia.

¿Qué significa que Ignacio Buse sea alternante?

Buse no forma inicialmente parte de los seis jugadores programados para disputar partidos, pero sí integra oficialmente la plantilla del Team World.

La organización de la Laver Cup explica que los alternantes participan en todas las actividades del equipo, entrenan con sus compañeros y permanecen en el banquillo durante los encuentros. También deben estar preparados para ingresar en caso de que uno de los seis jugadores principales se vea obligado a retirarse.

El británico Arthur Fery cumple la misma función como alternante del Team Europe.

Buse posa junto a Agassi, Rafter y figuras del Team World

Durante la actividad oficial en Greenwich, el peruano apareció junto al capitán Andre Agassi, el vicecapitán Patrick Rafter y los seis integrantes titulares del Team World.

La nómina está conformada por:

Taylor Fritz.

Alex de Minaur.

Brandon Nakashima.

Alexander Bublik.

Learner Tien.

Francisco Cerúndolo.

Ignacio Buse, como alternante.

La Laver Cup publicó además imágenes de Buse con el resto del equipo durante las actividades previas al torneo.

“Puedo aprender muchísimo”, dice Ignacio Buse

Tras conocerse su convocatoria, Buse destacó la oportunidad de compartir entrenamientos y preparación con algunos de los principales jugadores del circuito.

“Al estar rodeado de algunos de los mejores jugadores del mundo, creo que puedo aprender muchísimo simplemente observando cómo se preparan, compiten y manejan todo lo relacionado con el juego”, señaló el peruano.

También destacó la posibilidad de trabajar bajo la conducción de Agassi, ganador de ocho títulos de Grand Slam y exnúmero uno del mundo.

“Tener a alguien como Agassi como entrenador también es una oportunidad increíble, dada toda la experiencia que tiene”, añadió.

Ignacio Buse y sus compañeros del Team World. Foto: Laver Cup

El peruano destaca el espíritu de equipo

Buse, de 22 años, señaló además que disfruta especialmente las competencias por equipos.

“Como peruano y sudamericano, me encantan las competiciones por equipos y formar parte de un grupo”, afirmó.

El tenista agregó que, ya sea dentro de la cancha o alentando desde el banquillo, buscará aportar energía al Team World durante los tres días de competición.

Buse llega a Londres tras una destacada temporada 2026

La convocatoria llega en una temporada de crecimiento para el tenista peruano.

La ficha oficial de la Laver Cup registra a Buse en el puesto 35 del ranking ATP, con un mejor registro profesional de número 30 alcanzado durante 2026.

Este año conquistó los títulos ATP de Hamburgo y Winston-Salem. En este último torneo derrotó precisamente a Arthur Fery en la final. La organización también destaca que llegó al título de Hamburgo desde la clasificación y consiguió victorias frente a Flavio Cobolli y Jakub Mensik, quienes ahora integran el Team Europe.

¿Quiénes integran el Team Europe?

El conjunto europeo contará con:

Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz.

Flavio Cobolli.

Rafael Jodar.

Jakub Mensik.

Casper Ruud.

Arthur Fery, como alternante.

Yannick Noah será el capitán y Tim Henman ejercerá como vicecapitán.

¿Cuándo se juega la Laver Cup 2026?

La novena edición de la Laver Cup se disputará del viernes 25 al domingo 27 de septiembre de 2026 en The O2 de Londres.

El formato enfrenta a seis jugadores de Europa contra seis representantes del resto del mundo. Los capitanes determinan las alineaciones diarias y el primer equipo que alcanza 13 puntos gana la competencia.

Team World llega a Londres como el equipo defensor del título.