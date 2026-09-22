Lionel Messi presentó la camiseta especial que utilizará en su último partido con la selección argentina, programado para el próximo 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental de Buenos Aires.

“Último partido... Una camiseta para toda la vida”, escribió el futbolista en el video publicado en sus redes sociales, donde mostró por primera vez la indumentaria preparada para su despedida.

Así será la camiseta de Messi para su último partido con Argentina

La prenda tiene al celeste como color predominante y una franja blanca vertical en el centro, además de detalles dorados que distinguen el modelo de la camiseta habitual de la selección argentina.

En la espalda aparecen el apellido Messi y el tradicional número 10 en color dorado. El diseño incorpora además una representación del Sol de Mayo, símbolo presente en la bandera argentina, que se proyecta alrededor del dorsal.

La camiseta fue preparada especialmente para el encuentro que marcará el cierre de la trayectoria internacional del delantero con la Albiceleste.

Messi se despedirá ante Benín en el Monumental

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Messi tendrá su partido de despedida el martes 6 de octubre ante la selección de Benín en el estadio Monumental. El presidente de la entidad, Claudio Tapia, anunció que el encuentro servirá como homenaje al capitán argentino.

Messi había anunciado oficialmente su retiro de la selección el 31 de agosto de 2026, pocas semanas después de disputar la final del Mundial. En su comunicado expresó que había llegado el momento de cerrar su etapa internacional.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”, señaló en el mensaje con el que comunicó su decisión.

Más de dos décadas con la selección argentina

Messi debutó con la selección absoluta el 17 de agosto de 2005, durante un amistoso ante Hungría. Su estreno tuvo una particularidad: ingresó en el segundo tiempo y fue expulsado pocos segundos después.

Antes del partido de despedida, el delantero acumula 207 encuentros y 125 goles con Argentina, registros que lo ubican como el futbolista con más partidos y el máximo goleador histórico de la selección.

Entre sus principales títulos con la selección mayor figuran la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y la Finalissima de 2022.

El encuentro frente a Benín será, por tanto, su partido número 208 con la camiseta argentina.

Cuánto cuestan las entradas para la despedida de Messi

Las entradas para el partido fueron fijadas en valores que van desde los 90.000 pesos argentinos para los sectores más económicos hasta los 480.000 pesos para las ubicaciones de mayor precio.

La venta de boletos para el encuentro del 6 de octubre fue programada para comenzar este martes 22 de septiembre, según la información difundida sobre la organización del amistoso.