Goles son amores y el Rojo Matador volvió a sacar pecho. Sport Huancayo protagonizó un partidazo de ida y vuelta y remontó para vencer 3-2 a UTC, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. El triunfo le permite al conjunto huancaíno sumar 19 puntos en el Clausura y 35 en el acumulado, ubicándose en el quinto lugar en la tabla del torneo.

El partido arrancó con un baldazo de agua fría para el Rojo. Apenas iniciado el encuentro, David Dioses filtró un pase para Marlon de Jesús, quien sacó un misil para batir a Ángel Zamudio y poner arriba al “Gavilán del Norte”.

Pero Sport Huancayo no bajó los brazos y adelantó sus líneas en busca del empate. A los 40’, Piero Magallanes casi firma la paridad con un derechazo de media distancia que hizo temblar el travesaño. Dos minutos después llegó el premio: Gianfranco Falconi metió un centro al área, Hugo Ángeles ganó por arriba y Marcelo Gaona apareció como una paloma para conectar el segundo cabezazo y poner el 1-1.

Cuando el primer tiempo se moría, el Rojo volvió a golpear. A los 53’, Javier Sanguinetti tomó la responsabilidad desde los doce pasos y ejecutó un penal impecable para darle vuelta al marcador: 2-1.

En el complemento, UTC salió con todo por el empate y el partido se convirtió en un verdadero golpe por golpe. Magallanes volvió a estrellar el balón en el palo, mientras los cajamarquinos desperdiciaron una clara ocasión para emparejar las acciones.

La insistencia local tuvo premio a los 82’. Una mano de Hugo Ángeles dentro del área fue sancionada como penal y Marlon de Jesús volvió a aparecer desde el punto de sentencia para marcar su doblete y colocar el 2-2.

Parecía que el reparto de puntos estaba cantado, pero el Rojo tenía una bala más. Apenas dos minutos después, en una pelotera dentro del área cajamarquina, Daniel Porozzo encontró el espacio y con un puntazo mandó la pelota al fondo de las redes.