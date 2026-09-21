Deportivo El Inca de Chao no pudo sacar provecho de su localía, en el Estadio Mansiche de Trujillo, y terminó igualando 1-1 ante Alianza Arenal de Moro (campeón de Áncash), por la jornada dos de la etapa nacional de la Copa Perú.

DE IDA Y VUELTA

Una primera mitad donde El Inca buscaba con Álvaro Guevara, Adrián Mujica y Jorge Esparza llevar peligro el pórtico Richard Garrido, quien lució en cada ocasión que fue requerido para darle seguridad al cuadro de Alianza Arenal.

La visita tuvo a su mejor elemento en Jhony Obeso, exvolante de Mannucci. El “Noni” mostró su buen fútbol en el gramado del Mansiche y buscó siempre alimentar a sus delanteros Roger Consuelo y Fabricio Yarleque.

LLEGARON LOS GOLES

Para la segunda mitad, cuando se jugaban los 62’, Ichiro Plasencia con golpe de cabeza se encargó de abrir el marcador para El Inca.

Sin embargo, la alegría les duró poco. Cinco minutos más tarde, el cuadro blanquiazul encontró la paridad con un zapatazo de Miguel Quiroz, que a pesar de la estirada del portero Denzel Caña no pudo detener el balón, que terminó en el fondo de la red. Era el 1-1.

En los minutos finales, Plasencia tuvo una opción clara de gol, tras pase de Ronald Caipo, pero no pudo definirlo.

El Inca perdió una gran oportunidad de seguir escalando posiciones en la tabla general de la nacional de la Copa Perú y se quedó con 2 puntos en la casilla 33.

SE VIENE

No hay tiempo para lamentos en El Inca y deberá meterse de lleno para el compromiso de este fin de semana ante FC Sport River de Florencia de Mora, en el Estadio César Acuña Peralta que se sitúa en el centro poblado El Milagro (Huanchaco).

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