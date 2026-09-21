El tenista peruano Ignacio Buse fue anunciado como jugador alterno del Team World para la Laver Cup 2026, que se disputará del 25 al 27 de septiembre en The O2 de Londres.

La organización confirmó que Buse formará parte del plantel oficial liderado por el capitán Andre Agassi y el vicecapitán Patrick Rafter. Como alterno, participará en los entrenamientos y actividades del equipo, se ubicará en el banco durante la competencia y deberá estar preparado para ingresar si uno de los seis jugadores principales se retira.

Ignacio Buse será el primer peruano en una Laver Cup

La presencia de Buse marca un antecedente para el tenis nacional. La propia Laver Cup lo presenta como el primer jugador de Perú en participar en el torneo.

El limeño, de 22 años, llega a Londres después de una temporada 2026 en la que conquistó dos títulos ATP y alcanzó el mejor ranking de su carrera.

Actualmente figura en el puesto 35 del ranking ATP, mientras que su mejor ubicación fue el número 30, alcanzado en agosto.

¿Cuál será el rol de Buse en el Team World?

A diferencia de los seis jugadores titulares, Buse llega a la Laver Cup en condición de alterno.

Eso significa que no tiene asegurado un partido, pero sí forma parte del equipo oficial. Según la organización, los alternos entrenan junto al resto del plantel, participan de las actividades oficiales y permanecen disponibles para reemplazar a un compañero en caso de retiro.

“Al estar rodeado de algunos de los mejores jugadores del mundo, creo que puedo aprender muchísimo simplemente observando cómo se preparan, compiten y manejan todo lo relacionado con el juego”, declaró Buse a la web oficial del torneo.

El peruano también destacó la oportunidad de trabajar junto a Andre Agassi, ganador de ocho títulos de Grand Slam y exnúmero uno del mundo.

“Tener a alguien como Agassi como entrenador también es una oportunidad increíble por toda la experiencia que tiene”, añadió.

¿Quiénes integran el Team World?

El Team World estará conformado por Taylor Fritz, Alex de Minaur, Brandon Nakashima, Alexander Bublik, Learner Tien y Francisco Cerúndolo.

Ignacio Buse será el alterno del equipo, que tendrá a Andre Agassi como capitán y a Patrick Rafter como vicecapitán.

El Team Europe, por su parte, contará con Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Mensik y Casper Ruud, bajo la capitanía de Yannick Noah. Arthur Fery será su jugador alterno.

Buse llega después de ganar dos títulos ATP en 2026

La convocatoria ocurre en la mejor temporada profesional de Ignacio Buse.

El peruano obtuvo su primer título ATP en Hamburgo, donde llegó desde la clasificación y terminó consagrándose campeón del torneo ATP 500. Durante su recorrido venció, entre otros, a Flavio Cobolli, Jakub Mensik y Tommy Paul.

Posteriormente ganó el ATP 250 de Winston-Salem, donde derrotó en la final precisamente al británico Arthur Fery, quien ahora será alterno del Team Europe. Buse se convirtió además en el campeón más joven de la historia de ese torneo.

Estos resultados lo llevaron hasta el puesto 30 del ranking mundial, su mejor clasificación hasta el momento.

“Me encantan las competiciones por equipos”

Buse destacó además que representar a un equipo encaja con una de las facetas del tenis que más disfruta.

“Como peruano y sudamericano, me encantan las competiciones por equipos y formar parte de un grupo”, señaló.

El tenista agregó que, independientemente de si ingresa a la cancha o permanece apoyando desde el banco, buscará aportar energía al Team World.

“Me encanta esa sensación de luchar juntos por algo más grande que uno mismo”, declaró.

¿Cuándo se juega la Laver Cup 2026?

La Laver Cup 2026 se disputará del viernes 25 al domingo 27 de septiembre en The O2, Londres.

El torneo enfrenta durante tres días al Team Europe con el Team World mediante partidos de singles y dobles.

El Team World llegará a esta edición como vigente ganador del torneo, después de imponerse 15-9 en la edición de 2025.