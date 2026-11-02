Ellos son los electos alcaldes de algunos centros poblados de la provincia de Caylloma, luego de las elecciones de municipalidades de centros poblados realizadas el domingo 1 de noviembre en la región Arequipa.

Entre los resultados conocidos figuran Julio Velásquez Guillén, alcalde electo de Bello Horizonte; William Sánchez Lea, en San Juan del Alto; y Jaime Llosa Cárdenas, en Pinchollo.

También fueron elegidos Omar Guillén Colque, en Villa Juan Velasco Alvarado; Thomas Neyra Taco, en Santa María de la Colina; y Ramón Cayllahua Cayllahua, en Chalhuanca.

Los nuevos alcaldes tendrán la responsabilidad de representar a sus respectivas localidades y gestionar ante las autoridades distritales, provinciales y regionales la atención de sus principales necesidades, como obras de infraestructura, servicios básicos y mejoras en la calidad de vida de sus habitantes.

Las nuevas autoridades asumirán sus funciones en enero de 2027 y ejercerán el cargo durante cuatro años, hasta el 2030.

Las elecciones se desarrollaron en 24 centros poblados en las diferentes provincias de la región Arequipa, como parte del proceso para renovar a las autoridades de estas jurisdicciones.