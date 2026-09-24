La atleta cajamarquina, Rosalía Zegarra, se encuentra en territorio europeo afinando los últimos detalles para la carrera Gorbeia Suzien, que se disputará en el poblado de Zeanuri, País Vasco, España, este sábado 26 de septiembre.

Zegarra, que actualmente figura 4.ª en el ranking general del circuito internacional Merrell Skyrunner World Series, busca cerrar su participación sosteniendo un top 10 en el ranking final.

Luego de arrasar en Chile, en el Nahuelbuta All In sobre 21 km en la Araucanía y el Desafío El Caqui sobre 32 kilómetros en Catemu, Zegarra está lista para la carrera Gorbeia Suzien, que se disputará sobre un trazado técnico de 32 km. Se trata de una prueba roja que proporciona 1.5X puntos.

Posteriormente, Rosalía Zegarra (integrante del team CIVA Endurance Club) continuará su camino el 24 de octubre con el Sobrescobio Redes Trail (31 km en Asturias, España), competencia clave para confirmar su clasificación a la gran final del circuito: la emblemática Marató dels Dements (42,5 km en Castellón, España), programada para el 7 de noviembre, donde llegan las 20 mejores del circuito.

Zegarra se muestra confiada a tope tras haber ganado en Chile y considera que esta nueva carrera en País Vasco será legendaria, técnica y rápida, donde compiten los mejores del mundo. “Nuestro objetivo es pelear el podio de principio a fin”, indicó Rosalía previo a la competencia.