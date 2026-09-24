Xiaomi presentó en el Perú el REDMI 17, un smartphone de entrada que prioriza autonomía, pantalla de gran formato y resistencia para el uso diario.

El equipo incorpora una batería de 7.500 mAh, pantalla de 6,9 pulgadas, procesador MediaTek Helio G91-Ultra y una cámara principal de 50 MP. En el mercado peruano se comercializa en configuraciones de 4 GB de RAM con 128 GB o 256 GB de almacenamiento.

Batería de 7.500 mAh y carga rápida de 45 W

La autonomía es uno de los principales argumentos del REDMI 17.

Xiaomi equipa el teléfono con una batería de 7.500 mAh y carga turbo de hasta 45 W. También admite carga inversa por cable de hasta 22,5 W para alimentar accesorios u otros dispositivos compatibles.

Según pruebas internas de la compañía, el equipo puede alcanzar hasta:

91 horas de reproducción de música.

28 horas de reproducción de video.

46 horas de llamadas.

12 horas de grabación de video.

Estas cifras corresponden a pruebas realizadas bajo condiciones específicas de laboratorio y pueden variar según brillo, señal, aplicaciones y hábitos de uso.

Pantalla de 6,9 pulgadas con tasa de hasta 120 Hz

El REDMI 17 utiliza una pantalla LCD de 6,9 pulgadas con resolución de 1600 x 720 píxeles y frecuencia de actualización de hasta 120 Hz en aplicaciones compatibles.

El panel incorpora atenuación DC y certificaciones TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free y Circadian Friendly, orientadas a reducir determinados factores asociados con la fatiga visual durante el uso prolongado.

La pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass 7i.

Protección IP64 y función Wet Touch

El equipo cuenta con resistencia IP64, lo que proporciona protección frente al polvo y salpicaduras bajo las condiciones definidas por ese estándar.

Xiaomi también incorpora tecnología Wet Touch, diseñada para mantener la respuesta táctil cuando la pantalla o los dedos se encuentran ligeramente húmedos.

Estas características están orientadas al uso cotidiano, pero una certificación IP64 no significa que el teléfono sea apto para inmersión en agua.

MediaTek Helio G91-Ultra y hasta 8 GB con expansión de memoria

El REDMI 17 utiliza el procesador MediaTek Helio G91-Ultra, fabricado en proceso de 12 nanómetros y con una frecuencia máxima de CPU de 2,0 GHz.

En Perú se ofrecen dos configuraciones:

4 GB de RAM + 128 GB de almacenamiento.

4 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento.

La función de expansión de memoria puede utilizar almacenamiento interno para alcanzar hasta 8 GB de memoria combinada, pero esto no equivale a 8 GB de RAM física.

Además, admite tarjetas microSD de hasta 2 TB.

Cámara principal de 50 MP

En fotografía, el REDMI 17 incorpora una cámara principal de 50 MP acompañada de una lente auxiliar.

El sistema ofrece modos nocturno, retrato, HDR, documento, time-lapse y grabación con cámara dual. La cámara frontal es de 8 MP.

Tanto la cámara frontal como la posterior pueden grabar video en resolución 1080p a 30 cuadros por segundo.

Iluminación RGB para notificaciones y carga

Una de las novedades de diseño es un sistema de iluminación RGB dinámica.

Xiaomi señala que permite utilizar distintos colores de retroiluminación para indicar llamadas, notificaciones, estado de carga, videojuegos y uso de la cámara.

El teléfono está disponible en el Perú en negro, azul profundo y verde roble, según la ficha local.

Altavoces y aumento de volumen

El REDMI 17 incorpora altavoces con una función de aumento de volumen de hasta 300%, de acuerdo con la documentación oficial de Xiaomi.

El fabricante presenta esta función como una mejora para reproducción multimedia y llamadas en ambientes donde se requiere mayor volumen.

¿Cuánto cuesta el REDMI 17 en Perú?

El REDMI 17 se comercializa a través de mi.com/pe, Xiaomi Stores, operadores y distribuidores autorizados.

Los precios sugeridos anunciados para Perú son:

REDMI 17 4 GB + 128 GB: desde S/849.

desde S/849. REDMI 17 4 GB + 256 GB: desde S/949.

Xiaomi también mantiene promociones y beneficios que pueden variar según canal, fecha y disponibilidad. La tienda oficial peruana ya incluye el REDMI 17 dentro de sus campañas comerciales de 2026.