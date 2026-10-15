El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, llamó a trabajar de manera conjunta, por encima de las diferencias políticas, para atender las emergencias por incendios forestales y los riesgos asociados al fenómeno El Niño en la región Junín.

Durante una visita de trabajo a Chanchamayo, se reunió con autoridades regionales, locales y representantes de Defensa Civil para evaluar la situación y coordinar acciones de prevención.

El general Julio Gálvez, representante de Defensa Civil, informó sobre dos focos de incendio en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, que habrían afectado más de mil hectáreas .

Asimismo, las autoridades alertaron sobre la activación del río Garú y quebradas que afectan las carreteras entre Chanchamayo, Tarma y Oxapampa, por lo que solicitaron la intervención de Provías para evaluar la construcción de puentes y ejecutar soluciones frente a las lluvias intensas.

Durante su visita, Reto Otero también inspeccionó el Hospital Regional Docente de Medicina Tropical Dr. Julio César Demarini Caro, donde constató dificultades por la falta de medicamentos especializados, insumos médicos, equipamiento y presupuesto.

El director del establecimiento, Abraham Ortiz, señaló que , pese a contar con un abastecimiento del 94 % de medicamentos básicos, persisten limitaciones para acceder a medicinas de mayor complejidad, gasas, jeringas, ambulancias y personal especializado.

Ante estas deficiencias, el titular de la Cámara de Diputados anunció que trasladará las demandas al Ministerio de Salud y otras autoridades para impulsar mejoras en la atención.

La visita contó con la participación de la vicegobernadora regional de Junín, Milagros Inche, y representantes de la Contraloría y el Ministerio Público.

La Contraloría informó que evaluará las deficiencias en infraestructura, mantenimiento de equipos y disponibilidad de especialistas.

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