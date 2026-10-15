Un ataque armado interrumpió la tranquilidad del jirón Portada de Sol, en la cooperativa Andahuaylas, en Santa Anita. Un hombre perdió la vida y una mujer quedó gravemente herida luego de que un sujeto les disparara mientras permanecían dentro de un automóvil.

Las primeras investigaciones señalan que ambos conversaban en el vehículo cuando fueron sorprendidos por el atacante, quien abrió fuego en varias ocasiones.

ras los disparos, el conductor intentó avanzar para alejarse de la zona, pero sus heridas le impidieron continuar y murió en el lugar.

La mujer sobrevivió al ataque y fue trasladada al Hospital Nacional Hipólito Unanue para recibir atención médica. Hasta el momento, la información proporcionada no precisa la identidad de las víctimas ni las circunstancias que habrían motivado el tiroteo.

Agentes de la Policía Nacional del Perú, personal de Serenazgo y una ambulancia del Cuerpo General de Bomberos acudieron a la escena.