La compra de un celular nuevo o usado requiere algunas verificaciones previas para evitar que el equipo sea posteriormente bloqueado o presente inconvenientes relacionados con su procedencia.

El tema cobra relevancia luego de que Osiptel anunciara el bloqueo de 300 mil equipos móviles durante septiembre que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG).

La medida alcanza a determinados equipos vinculados a personas que anteriormente utilizaron celulares con IMEI no registrados legalmente en el país.

Ante este escenario, Claro Perú difundió una serie de recomendaciones para quienes planean adquirir un teléfono móvil, entre ellas comprar en establecimientos formales, exigir comprobante y revisar que el IMEI del equipo coincida con el registrado en su documentación.

Cinco recomendaciones antes de comprar un celular

Para reducir el riesgo de adquirir un equipo con problemas de registro, se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos:

Comprar en canales formales, como tiendas, distribuidores autorizados o plataformas digitales oficiales. Solicitar y conservar el comprobante de compra, ya que permite acreditar la procedencia del equipo y puede ser requerido durante un trámite de registro. Verificar el IMEI del celular. Este código puede consultarse marcando *#06# y debe coincidir con el número que aparece en la caja o comprobante de venta. También puede verificarse en las plataformas habilitadas por Osiptel. Comprobar el estado del equipo, especialmente si se trata de un celular de segunda mano. Desconfiar de ofertas sin identificación del vendedor, así como de operaciones en las que no se entregue documentación que permita acreditar la compra.

¿Qué hacer si recibes un mensaje de posible bloqueo?

Si una persona recibe un SMS advirtiendo sobre un posible bloqueo de su equipo, deberá acercarse a la empresa operadora que le brinda el servicio móvil.

Para realizar el procedimiento deberá presentar su DNI y el celular físico que desea registrar.

El operador verificará que el IMEI físico, que puede encontrarse en la bandeja de la tarjeta SIM o en una etiqueta del equipo, coincida con el IMEI lógico registrado en el sistema.

Asimismo, el usuario deberá firmar una declaración jurada indicando que el teléfono fue adquirido o ingresado desde el extranjero para uso personal.

En caso de que el equipo no cuente con un IMEI físico visible, será necesario presentar el comprobante de compra.

Crece el registro de celulares traídos del extranjero

Claro Perú informó que durante 2025 recibió 61,359 solicitudes de registro de celulares procedentes del extranjero.

En lo que va de 2026, esa cifra ascendió a 94,962 solicitudes, superando el total registrado durante todo el año anterior.

Los celulares adquiridos fuera del país para uso personal también deben ser registrados ante el operador para ser incorporados a la lista blanca del RENTESEG y evitar su bloqueo.

Una persona natural puede registrar hasta cinco equipos móviles por año.