El Tercer Equipo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Feccor) de Piura obtuvo una sentencia condenatoria contra los integrantes de la banda criminal denominada “Los Muñecos del Norte”, por los delitos de banda criminal y tenencia ilegal de armas de fuego.

Luis Enrique Rivera Vargas fue sentenciado a 18 años de pena privativa de libertad efectiva, inhabilitación y 540 días-multa; mientras que César Eduardo Montoya Montalvo recibió una condena de 12 años de pena privativa de libertad efectiva, inhabilitación y 360 días-multa, ambos por los delitos de banda criminal y tenencia ilegal de armas de fuego.

Por su parte, Pierre Hernán Rumiche Huamán fue sentenciado a 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad efectiva y 300 días-multa por el delito de banda criminal. En tanto, Drixon Saúl Granadino Merino recibió una condena de 4 años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución y sujeta a reglas de conducta, además de 180 días-multa, por el mismo delito.

Asimismo, los sentenciados deberán pagar S/ 3 000 por concepto de reparación civil a favor del Estado, por el delito de banda criminal. En tanto, Luis Enrique Rivera Vargas y César Eduardo Montoya Montalvo también deberán abonar solidariamente S/ 2 000 por el mismo concepto, correspondiente al delito de tenencia ilegal de armas de fuego.