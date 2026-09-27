La reciente presencia de Robbie Williams en Lima, esperada por sus fanáticos por casi dos décadas, no solo dejó para quienes disfrutaron de uno de sus conciertos la experiencia de haber disfrutado de un espectáculo de primer nivel; también evidenció un serio problema que venimos arrastrando desde hace algunos años: la falta de locales apropiados para grandes espectáculos musicales. Y es que la cancelación del segundo recital del cantante británico por la Municipalidad de San Miguel, pone sobre el tapete una cruda realidad que nos deja a la zaga frente a los países de la región en cuestión de infraestructura artística. Según las autoridades municipales, se produjeron serias deficiencias en la organización, seguridad y vías de evacuación durante la primera fecha del evento musical. La clausura temporal de Arena Park, explanada que se encuentra al lado del local techado llamado Arena 1, se produjo por: “las vías de evacuación colapsadas, cierre no autorizados de accesos y sobre todo la exposición de los asistentes a peligros extremos”. Valgan verdades, los dos locales que se encuentran en la Costa Verde: Arena 1 y Costa 21, en los que se presentan conciertos desde hace algunos años, no están ubicados en lugares aparentes. Llegar y salir de ambos espacios producen un terrible colapso de tráfico vehicular y la salida de los asistentes no es la más cómoda y adecuada, pero es lo que hay. También se presentan espectáculos en el auditorio del Parque de la Exposición, pero el aforo no es el que se necesita para conciertos de gran magnitud, que finalmente terminan en los estadios Nacional y San Marcos. Pero cuando se necesita un escenario que albergue 20 mil espectadores, que son la mayoría de eventos, se tienen que usar los locales de la Costa Verde y también improvisar explanadas. Por eso, causa gran expectativa el anuncio de la inauguración para 2028 del Lima Music Arena, el primer recinto techado y moderno para conciertos en nuestra capital que construye la empresa internacional Live Nation. Este auditorio estará ubicado en la explanada Olguín en en Santiago de Surco, al costado del Jockey Plaza y según se sabe tendrá una capacidad de 18,500 personas. Esperemos que este tipo de proyectos continuén. Lima, una ciudad con más de 10 millones de habitantes, se merece una mejor infraestructura para eventos artísticos.

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