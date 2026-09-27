Contestar una llamada y escuchar silencio al otro lado de la línea es una situación frecuente. Aunque en muchos casos puede tratarse de sistemas automatizados o centros de llamadas legítimos, esta modalidad también puede ser utilizada como parte de la preparación de futuros intentos de fraude.

Especialistas de Kaspersky advierten que una interacción de pocos segundos puede servir para confirmar que un número telefónico se encuentra activo, identificar cuándo una persona suele responder e incluso obtener pequeñas muestras de su voz.

El problema tiene especial relevancia en América Latina. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el 88% de los usuarios de la región recibió llamadas no deseadas, mientras que alrededor del 11% estuvo relacionado con intentos de fraude bancario y promociones engañosas, según datos de Kaspersky Who Calls.

¿Por qué llaman y nadie responde?

Las denominadas llamadas silenciosas pueden tener diferentes explicaciones.

En algunos casos, los sistemas automáticos de centros de atención realizan más llamadas de las que sus operadores pueden responder. También existen bots capaces de comprobar si alguien atiende antes de transferir la comunicación a una persona.

Sin embargo, los ciberdelincuentes también pueden utilizar esta técnica para identificar números activos y recopilar información previa a un ataque de ingeniería social.

Al responder, detalles aparentemente insignificantes pueden proporcionar información adicional. El momento en que una persona atiende permite identificar horarios en los que suele encontrarse disponible, mientras que su forma de hablar puede aportar pistas que posteriormente podrían emplearse para personalizar un engaño.

¿Pueden utilizar tu voz para una estafa?

La aparición de herramientas de inteligencia artificial añade un nuevo riesgo: la voz es un dato biométrico que puede ser imitado mediante tecnologías de clonación de audio.

Kaspersky explica que una o dos palabras aisladas no necesariamente permiten generar una copia convincente de una voz. Sin embargo, varias pequeñas grabaciones obtenidas en diferentes llamadas podrían combinarse y facilitar la creación de imitaciones más realistas.

Estas técnicas pueden utilizarse posteriormente en fraudes en los que los delincuentes se hacen pasar por familiares, compañeros de trabajo o superiores para solicitar transferencias de dinero, códigos de autenticación u otra información sensible.

Responder una llamada silenciosa, no obstante, no significa que una persona vaya a convertirse automáticamente en víctima de fraude. Una interacción breve puede simplemente confirmar que el número está activo y que su propietario atiende llamadas de desconocidos, lo que podría aumentar la posibilidad de recibir nuevos contactos de spam o estafas.

¿Qué hacer si recibes una llamada silenciosa?

Los especialistas recomiendan adoptar algunas medidas para reducir la exposición:

Evitar contestar números ocultos o desconocidos cuando no se espera una llamada.

cuando no se espera una llamada. Si se contesta, esperar a que la otra persona hable primero y colgar si únicamente se escucha silencio.

y colgar si únicamente se escucha silencio. No devolver inmediatamente una llamada desconocida solo por curiosidad.

Bloquear números sospechosos cuando se repitan contactos silenciosos o intentos de engaño.

cuando se repitan contactos silenciosos o intentos de engaño. Desconfiar de llamadas que generen urgencia o presión para entregar dinero, contraseñas o códigos .

. Utilizar herramientas de identificación y filtrado de llamadas no deseadas.

Los expertos recuerdan que una de las tácticas frecuentes en los fraudes telefónicos consiste en crear una sensación de urgencia para conseguir que la víctima actúe sin verificar previamente quién la está contactando.