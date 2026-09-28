Una reunión de tres amigos pudo acabar en tragedia luego de que uno de ellos fue apuñalado. La víctima identificada como Abraham Cruz Condori, de 27 años, contó que fue atacado por uno de sus amigos con quien había estado bebiendo durante varias horas, luego de que una discusión aparentemente menor se saliera de control.

Según relató a Correo, cerca de las 10:00 de la mañana de ayer, Abraham se reunió con sus amigos Hulbeth y Franklin y comenzaron a beber en una tienda.

Posteriormente, el grupo continuó la reunión en la vivienda de Abraham, ubicada en el sector 2 de la asociación de vivienda Villa Magisterial en el distrito de Cerro Colorado, donde el encuentro se prolongó hasta la madrugada de hoy.

GRESCA

En medio del encuentro comenzaron las bromas y los forcejeos. Cruz Condori señaló que en determinado momento le quitó los lentes a su amigo Hulbert a manera de juego. Sin embargo, el hombre habría reaccionado de manera agresiva tratando de quitarle su celular.

Hulbert cogió una caja de cerveza y se la lanzó a su amigo. Ante el comportamiento cada vez más violento del sujeto, Abraham y Franklin decidieron sacarlo del lugar para evitar que el enfrentamiento continuara.

El herido explicó que incluso optaron por guardar su carro dentro de la cochera por temor a que el hombre, que permanecía alterado, pudiera dañarlo, y condujeron al agresor hasta su carro para que se marchara a su vivienda que está ubicada a unas cinco cuadras de distancia.

Cuando creían que la situación había terminado, el sujeto regresó 20 minutos después. De acuerdo con la versión de Cruz Condori, golpeó con fuerza la puerta y, cuando esta fue abierta, volvió a enfrentarlo.

SIn embargo, esta vez llevaba un objeto con punta que usó para clavárselo en el lado izquierdo del pecho dejándolo herido. Su amigo Franklin intervino, una vez más, para auxiliarlo y evitar que la agresión continuara cuando ya se encontraba en el suelo.

Tras el enfrentamiento, el agresor huyó del lugar, mientras que el herido fue auxiliado por serenos de Cerro Colorado quienes lo evacuaron hacia el hospital Honorio Delgado

El agraviado señaló que conocía desde tiempo atrás al agresor y que anteriormente habían compartido reuniones sin mayores inconvenientes. Ahora solo espera que sea detenido y se haga responsable del ataque.