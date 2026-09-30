En una destacada participación deportiva, los estudiantes de la institución educativa Bandera del Perú de Pisco se coronaron en el primer lugar de la categoría C de futsal, durante los Juegos Deportivos Escolares 2026, etapa distrital, demostrando talento, disciplina y un excelente trabajo en equipo para alcanzar este importante triunfo.

Talento deportivo

La victoria representa el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los jóvenes deportistas, quienes dejaron en alto el nombre de su institución educativa, demostrando sus habilidades en la cancha y su espíritu competitivo. Este logro también refleja el trabajo formativo de sus docentes y el respaldo permanente de sus familias en el desarrollo deportivo de los estudiantes.

Tras esta importante conquista, los campeones son reconocidos en su institución educativa, donde recibirán el merecido homenaje por su destacada participación. Sin duda, este triunfo constituye un motivo de orgullo y alegría para sus padres, docentes y toda la comunidad educativa de la I.E. Bandera del Perú, que celebra con entusiasmo este nuevo logro del deporte escolar pisqueño.

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