La delegación de la institución educativa pública San Agustín de Chincha Alta, se proclamó campeón regional en la disciplina de futsal, categoría B damas de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2026.

Talento deportivo

Las alumnas tras sus triunfos en la etapa provincial avanzaron a la siguiente fase para disputar encuentros con escuelas de otras provincias. La representación chinchana salió también victoriosa en los partidos regionales, consiguiendo su boleto para la macrorregional.

El equipo para la próxima conquista entrena en las mañanas y por las tardes sin perjuicio de las sesiones de aprendizaje que reciben las alumnas. No obstante, enfrentan una dificultad y es que, a diferencia de otros representantes, Chincha solo cuenta con seis jugadoras en la nómina quienes dan el todo en cada partido.

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