La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica realizó la verificación del material electoral que será utilizado en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, durante una ceremonia desarrollada en su sede con la participación de representantes del Jurado Electoral Especial de Ica. El procedimiento forma parte de las actividades previas a la jornada electoral y permitió revisar el contenido de las cajas destinadas a los locales de votación de la región.

Cajas verificadas

Durante la ceremonia fueron seleccionadas de manera aleatoria seis cajas para su inspección. Una de ellas correspondió a la institución educativa N.° 266 Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca. El jefe de la ODPE Ica, Villadigno Zárate Quispe, informó que la revisión de las demás cajas seleccionadas continuaría bajo el mismo procedimiento. “Esto se encuentra conforme con la verificación del Jurado Electoral y vamos a continuar con los seis seleccionados, cajas seleccionadas de material electoral, en lo posterior, y vamos a concluir con esa misma rutina”, señaló.

El procedimiento incluyó la apertura de una caja que previamente se encontraba lacrada. Luego de comprobar los elementos contenidos en su interior, los representantes electorales registraron la inspección. Verónica Yeraldín Díaz Ochoa de Moreira, tercer miembro del Jurado Electoral Especial de Ica, explicó que el material volvió a quedar asegurado tras la revisión. “Se han tomado las fotografías del caso, se ha colocado el número de la institución educativa y, como ustedes han observado, nuevamente se ha vuelto a lacrar, firmando el acta correspondiente de la verificación oportuna de este material electoral”, indicó.

El Jurado Electoral Especial también detalló el despliegue de personal previsto para las labores de fiscalización. La jurisdicción comprende las provincias de Ica, Palpa y Nasca, donde los fiscalizadores tendrán a su cargo la supervisión de las actividades relacionadas con el proceso. “En la jurisdicción hay 402 fiscalizadores que están a cargo de un coordinador, que es el que va a dirigir a todos estos fiscalizadores, y se puede trasladar a todas las provincias”, precisó Díaz Ochoa de Moreira.

En cuanto a la logística electoral, la ODPE Ica informó que su jurisdicción cuenta con 1.372 mesas de sufragio, según la cifra proporcionada durante la ceremonia. El traslado del material electoral hacia los locales de votación estaba programado para el viernes 2 de octubre, desde las 6:00 de la mañana. Para esta operación, la entidad había previsto unidades y empresas contratadas para transportar las cajas hacia los diferentes puntos de votación.

El despliegue también contaría con medidas de seguridad coordinadas con la Policía Nacional y el Ejército. “Tenemos las unidades disponibles, las empresas contratadas para que puedan trasladar nuestros materiales. Asimismo, tenemos la seguridad correspondiente gestionada ante la Policía Nacional e igualmente ante el Ejército”, informó Zárate Quispe. El acompañamiento de las fuerzas del orden estaba previsto durante la jornada de distribución del material.

Durante la actividad, los representantes electorales señalaron que no se habían detectado inconvenientes en el material revisado. Díaz Ochoa de Moreira sostuvo que las instituciones involucradas continuarían trabajando de manera coordinada antes de la jornada electoral. “Por el momento, todo está conforme, estamos avanzando y esperemos que todo este proceso electoral, que es el ejercicio ciudadano, salga de una manera favorable para todos”, manifestó. Las Elecciones Regionales y Municipales están programadas para el domingo 4 de octubre de 2026.

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