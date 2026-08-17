Este miércoles 19 de agosto se realizará el sorteo para definir el orden de las organizaciones políticas en las cédulas de votación que se utilizarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, así lo informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo a la institución, el sorteo se llevará a cabo en la sede central limeña del organismo electoral, y el de los movimientos regionales, en las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE).

Según el sorteo público del 10 de junio, el bloque de partidos políticos irá en la parte superior de la cédula de sufragio, mientras que el bloque de movimientos regionales estará en la sección inferior. Asimismo, las alianzas electorales se ubicarán en uno u otro, dependiendo del alcance nacional o regional.

Cabe mencionar que los únicos cambios que se podrían aceptar serían los propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como la exclusión de una candidatura o la no inscripción. De ser el caso, esa postulación no se incluiría en la cédula y la ubicación asignada sería ocupada por el partido político que tenga la posición inferior, según el orden establecido.

SORTEO

Las organizaciones políticas se regirán por las instrucciones aprobadas por la Resolución Jefatural n.º 000116-2026-JN/ONPE.

Además, solo estarán considerados aquellos partidos que solicitaron la inscripción de sus candidaturas ante los jurados electorales especiales (JEE).

El orden se definirá según cómo vayan siendo extraídos los bolillos del bolillero. Asimismo, se contará con un notario público en casa sede, quien dará conformidad a las distintas etapas del procedimiento y a los resultados obtenidos.

También se contará con la presencia de representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y del JNE o del JEE. La invitación también alcanza a miembros de la Defensoría del Pueblo, observadores, instituciones de veeduría y personeros de las organizaciones políticas.