El Hospital de Especialidades III-1 de Sullana ofrece los programas de hemodiálisis crónica ambulatoria y diálisis peritoneal, una iniciativa de alta complejidad que evita que decenas de pacientes tengan que realizar largos viajes a otras provincias para recibir su tratamiento vital.

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Tras obtener el financiamiento del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL), el equipo multidisciplinario del nosocomio asumió la atención de 40 pacientes nefrópatas crónicos ambulatorios. Sumando el soporte que se brinda a las personas hospitalizadas, el servicio realiza actualmente un promedio de 700 sesiones de hemodiálisis al mes. Asimismo, el programa de diálisis peritoneal se encuentra en expansión y ya atiende con éxito a sus primeros 8 pacientes.

“Hoy por hoy, los pacientes piuranos que antes se veían obligados a viajar a Lambayeque, Cajamarca o Lima para recibir tratamiento, ya no tienen que hacerlo más. Tienen tecnología de vanguardia y especialistas calificados en su propia provincia”, enfatizó el director ejecutivo del hospital, médico Edgar Paiva Fiestas.

El crecimiento del hospital también destaca en el área de nefrointervencionismo, donde se ejecutan procedimientos avanzados como biopsias renales percutáneas guiadas por ecografía. Además, gracias a un convenio estratégico con el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), las muestras de tejido renal acceden a estudios anatomopatológicos complejos de microscopía electrónica, financiados en su totalidad por el Seguro Integral de Salud (SIS).

Por su parte, la jefa del servicio de nefrología, médica Nancy Carolina García Johnson, informó que se encuentran a la espera de la validación internacional de FISSAL para iniciar el programa de hemodiafiltración, respaldado por una planta de tratamiento propia que produce agua ultrapura. Del mismo modo, proyectan la pronta implementación de terapias de reemplazo renal continuo para optimizar el manejo de pacientes críticos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).