Ante la proximidad de las Fiestas Patrias, las autoridades realizaron una sorpresiva inspección en diversos restaurantes y detectaron en dos locales la presencia de cucarachas, contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos, así como otras deficiencias sanitarias en Sullana.

[PUEDES VER: Delincuentes hacen forados y roban equipos por S/ 80,000 en Piura]

En un local situado en la calle El Alto de la urbanización Santa Rosa, el titular de la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, Juan Aguilar; personal sanitario de la Municipalidad de Sullana y la Policía Nacional, hallaron que las congeladoras contenían carnes crudas que eran almacenadas en fuentes sin tapa junto a preparaciones listas para el consumo. Además, advirtieron la presencia de cucarachas en las inmediaciones.

Mientras que en otro restaurante de la misma calle, detectaron prácticas similares de contaminación cruzada, además de menaje en mal estado y falta de limpieza. Ante esto, ambos locales fueron multados con el 100% y 50% de una UIT y el decomiso de los alimentos. Asimismo les otorgaron cinco días para subsanar las observaciones.