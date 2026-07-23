Un grupo de delincuentes realizó dos forados en un molino de arroz y se llevó motores, decenas de sacos de arroz y otros equipos valorizados en más de S/80,000 en la provincia de Sechura.

El hecho ocurrió la madrugada de ayer, cuando los hampones hicieron los forados en el cerco de ladrillo del molino “El Sechurano”, ubicado en la avenida Mariscal Castilla, sin número, en el distrito de Bellavista, con la finalidad de ingresar y cometer el robo.

Tras ello, los delincuentes alzaron con 18 motores eléctricos de 40, 20 y 15 caballos de fuerza, un estabilizador de selectora, dos balanzas electrónicas de marca Acura, un tablero eléctrico, llaves de contacto y cables de cobre y bronce gruesos.

Además, un detector de electricidad selectora, una máquina de coser para sacos marca Siruva, un analizador de redes eléctricas PQ-BOX 100 de propiedad de Enosa, un medidor eléctrico trifásico, entre otras herramientas y equipos del molino. Asimismo, se llevaron 145 sacos de arroz en cáscara y 52 sacos de arroz blanco.

Ayer en la mañana, el propietario, al llegar a abrir su molino, se percató de lo robado y denunció el caso en la comisaría de la ciudad.