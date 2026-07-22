Cinco bares que operaban de manera informal, fueron multados y clausurados por las autoridades en un operativo realizado en el distrito de Querecotillo, provincia de Sullana.

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Las autoridades comprobaron que dichos locales atendían a diversos parroquianos en el centro poblado de La Horca y sin la debida documentación. Ante esto, fueron cerrados por 30 días y les impusieron multas del 50% y de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria).

Como parte de las acciones preventivas, los efectivos policiales realizaron controles de identidad a más de 40 personas entre comensales y parroquianos presentes en los locales intervenidos, obteniéndose resultados negativos para requisitoriados y menores de edad.

El operativo fue realizado por la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, Subgerencia de Control y Policía Municipal, representantes del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC), fiscalizadores de las municipalidades de Querecotillo, Salitral, Marcavelica y Sullana, así como efectivos de la Policía Nacional del Perú.