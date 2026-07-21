Las autoridades realizaron un operativo en los parques de la urbanización Jardín en la provincia de Sullana y detectaron una gran aglomeración de personas consumiendo licor en plena vía pública.

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La diligencia fue liderada por la Fiscalía de Prevención del Delito, junto a efectivos de la Policía Nacional y de la Municipalidad Provincial de Sullana, quienes intervinieron los parques situados en las tres etapas de esta urbanización.

En el parque Lola Cruz de Acha (ex Kumamoto), detectaron una gran aglomeración de personas consumiendo licor en plena vía pública, rodeadas de puestos ambulatorios ilegales y vehículos mal estacionados.

Además, constataron que esta venta indiscriminada de alcohol ocurre a escasos metros de un centro de estimulación infantil. Asimismo, informaron que al menos cinco postes de alumbrado público no funcionaban, lo que generaba zonas oscuras.

Ante esto, las autoridades decomisaron licores a ciudadanos que usaban la infraestructura pública como cantina, aprovechando la falta de iluminación de las plataformas.