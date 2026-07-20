El Ministerio de Educación presentó en Piura el aplicativo móvil AlertaMinedu, una herramienta que permitirá a los directores de colegios reportar situaciones de riesgo y activar protocolos de atención ante posibles emergencias climáticas. La plataforma busca fortalecer la respuesta de las instituciones educativas frente a los efectos del fenómeno El Niño y evitar interrupciones en el servicio educativo.

La presentación estuvo a cargo del ministro de Educación, Jorge Marticorena, quien explicó que el sistema permitirá registrar información sobre el estado de los colegios y coordinar acciones con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Con estos reportes, las autoridades podrán realizar un seguimiento de las incidencias y tomar decisiones con mayor rapidez.

#MineduEnTuRegión | 📱 ¡Atención, director, tienes que conocer esta app! Hoy realizaremos el lanzamiento de AlertaMinedu, el nuevo aplicativo que fortalecerá la respuesta ante emergencias en las instituciones educativas.



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Aplicativo permitirá reportar daños en colegios

Durante la actividad realizada en la institución educativa Parcemón Saldarriaga de Piura, el titular del Minedu destacó que la prevención es clave para reducir el impacto de posibles emergencias en la comunidad educativa.

“Estamos con la mirada puesta en la prevención, porque anticiparnos a las emergencias significa proteger a nuestros estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa”, manifestó Marticorena.

El ministro señaló que Piura forma parte de las regiones priorizadas por el Gobierno debido a su exposición a eventos climáticos. Además, indicó que el sector Educación viene coordinando con autoridades locales y organismos de Defensa Civil para reforzar las medidas de protección.

Marticorena también explicó que la aplicación permitirá contar con información actualizada sobre las necesidades de cada institución educativa.

Anuncia obras en zonas afectadas por El Niño

Durante la jornada, el ministro inauguró la nueva infraestructura de la Institución Educativa Técnico de Aplicación, ubicada en el distrito de La Arena, en el Bajo Piura. El colegio fue afectado por el fenómeno El Niño de 2017 y ahora cuenta con ambientes construidos con una inversión de 77 millones de soles.

La nueva sede atiende a 972 estudiantes de primaria y secundaria y está conformada por seis edificios con 26 aulas. Además, cuenta con un sistema de drenaje diseñado para enfrentar lluvias intensas.

Posteriormente, Marticorena inauguró el nuevo local del colegio Virgen del Carmen, en Catacaos, que también sufrió daños durante el evento climático de 2017. La infraestructura, que recibió una inversión de 50 millones de soles, beneficia a 1219 alumnos y dispone de cuatro edificios, 21 aulas y un sistema de drenaje para temporadas de precipitaciones.