Una banda de asaltantes realizó tres forados en la pared de ladrillo de una mueblería para poder ingresar, violentar la bóveda y llevarse más de S/ 100,000 de una casa de cambio. El atraco ocurrió a pocos metros de la Plaza de Armas, en pleno centro de la ciudad de Sullana. Increíblemente, nadie se percató ni escuchó nada, a pesar del ruido que debió provocar la perforación.

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Ocurrió la madrugada de ayer y, según fuentes policiales que revisaron las cámaras de vigilancia de locales cercanos, fueron más de tres los delincuentes que llegaron al local de la mueblería Créditos Lima, situado en la cuadra uno del pasaje Municipal, frente a la Municipalidad Provincial de Sullana.

Ahí, aprovechando la poca iluminación del alumbrado público, los hampones rompieron las cadenas y candados que aseguraban las puertas de la entrada principal de la tienda de muebles.

Ya dentro, movieron unos muebles para realizar los tres forados en la pared de concreto y poder ingresar al inmueble de la casa de cambio Dólar San Martín ubicada en la calle San Martín 780 y poder cometer el robo en dicho establecimiento.

“Los delincuentes han ingresado a la tienda de muebles. Primero han realizado un forado que da para una tienda de zapatos, pero como no era donde iban a robar, volvieron a hacer otro y hasta que dieron con el tercer forado que ha sido el de la casa de cambio”, señaló a Correo una de las allegadas a los propietarios del local agraviado.

Explicó que, una vez dentro de la casa de cambio, violentaron la bóveda a golpes. “La bóveda la han reventado”, señaló. La finalidad era sacar y llevarse todo el dinero en soles y dólares que se encontraba en el lugar.

“Es algo que nosotros no nos explicamos. ¿Cómo es posible que hagan esto a pesar de que en la Plaza de Armas hay patrulleros de la Policía y de Serenazgo y nadie se percató? Además, en la plaza hay una feria y, siendo entre las 2 y 3 de la mañana que habría sido el robo, nadie se dio cuenta. Ni siquiera los de la biblioteca (de la municipalidad)”, indicó muy sorprendida.

Incluso, los delincuentes dejaron abandonado dentro de la tienda de muebles, guantes y dos palos de madera de más de un metro y medio que se dieron el lujo de ingresar al local trasero de la casa de cambio. Según se supo, los forados en la pared de ladrillo habrían sido realizados con herramientas mecánicas, al parecer, rotomartillos.

De acuerdo con las investigaciones de los peritos de Criminalística, tras visualizar los videos de locales cercanos, captaron a tres sujetos que estaban sentados en la Plaza de Armas, quienes, se trasladaron hacia la mueblería, aprovechando el momento exacto en que un grupo de serenos se retiraba del lugar para patrullar a otra zona.

Además, los agentes policiales a cargo del caso, recabaron videos de otras tiendas cercanas para verificar por dónde llegaron, hacia dónde fugaron e identificar a los integrantes de esta banda de avezados asaltantes.