El Hospital de Especialidades de Sullana realizó con éxito una campaña gratuita de Bloqueo Tubárico Bilateral (BTB), conocido como ligadura de trompas, que benefició a 23 mujeres de esta provincia.

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La convocatoria que incluyó tanto a pacientes afiliadas al Seguro Integral de Salud (SIS), como a mujeres no aseguradas que cumplían con el perfil y los requisitos médicos establecidos, se distribuyeron de manera estratégica en las dos sedes del nosocomio, donde se ejecutaron 6 cirugías por la vía laparoscópica y 17 mediante el método convencional.

Informaron que el uso de la tecnología laparoscópica representa una técnica mínimamente invasiva que asegura una recuperación más rápida, reduce el dolor postoperatorio y disminuye notablemente el riesgo de complicaciones para las pacientes.

Ante esto, el director ejecutivo del hospital, Edgar Paiva Fiestas, resaltó la importancia de estas acciones institucionales. “Estas campañas forman parte de nuestro compromiso por acercar los servicios médicos especializados a la población más vulnerable de nuestra región, eliminando las brechas de atención que limitan el acceso a una salud de calidad”, señaló.