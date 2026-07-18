Efectivos policiales del Grupo Terna lograron recuperar una motocicleta que había sido reportada como robada en la provincia de Sullana.

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Tras tomar conocimiento del hurto a través de publicaciones en redes sociales, el personal inició labores de inteligencia y búsqueda. Como resultado de las diligencias, los agentes ubicaron un inmueble rústico utilizado como “caleta”, situado en la calle Jovino del distrito de Bellavista.

Durante la intervención, los agentes hallaron el vehículo de placa 2139-KP, el cual registraba una denuncia por hurto presentada ante la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SEPROVE) de Sullana, el pasado 16 de julio de 2026. La unidad recuperada fue puesta a disposición de la dependencia policial para las investigaciones de ley.