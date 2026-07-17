Diversos vecinos del barrio Buenos Aires en la provincia de Sullana, denunciaron el colapso de buzones de desagüe. Las aguas residuales discurren por la calle e ingresan a las viviendas, generando una grave contaminación y poniendo en riesgo la salud de las personas.

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Indicaron que el problema ocurre en la cuadra 3 de la calle Siete y criticaron la inacción de la EPS Grau, debido a que las aguas servidas continúan inundando la vía pública y sus hogares.

Los moradores señalaron que el problema se presenta desde hace unos días y a pesar de que los vecinos reportaron el caso a dicha empresa, esta aún no acude al llamado para solucionar el problema. Asimismo, solicitaron la pronta intervención de las autoridades correspondientes.