Una delegación técnica de alto nivel de la República de Uruguay visitó las instalaciones del Hospital de Especialidades III-1 de la provincia de Sullana, con el objetivo de evaluar los estándares del nosocomio en cuanto a gestión hospitalaria, diseño arquitectónico y sistemas de mantenimiento de última generación.

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La comitiva extranjera estuvo integrada por representantes clave de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) de Uruguay. Los funcionarios fueron recibidos por las autoridades locales, lideradas por el director ejecutivo, Edgar Paiva Fiesta; la subdirectora, Kenia Llagas Chávez y representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Durante la jornada de trabajo, la delegación realizó un recorrido exhaustivo por los servicios más estratégicos del hospital, entre los que destacaron farmacia y laboratorio, banco de sangre, emergencia, centro quirúrgico y casa de fuerza.

El equipo de gestión local detalló el modelo de mantenimiento integral que asegura la operatividad de la infraestructura y los equipos biomédicos de última generación en el Hospital de Especialidades III-1 de Sullana.