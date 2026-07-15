Diversos pacientes expresaron su malestar por el desabastecimiento de medicamentos en el Hospital de EsSalud de Sullana y exigieron mejorar la atención. Asimismo, denunciaron que el traslado de más de 50,000 asegurados desde la IPRESS de la clínica Inmaculada hacia el nosocomio del asentamiento Sánchez Cerro, ha obligado a varios de ellos a tramitar nuevamente las citas que ya tenían programadas.

Uno de los casos es de César Patow Vinces, quien a pesar de no poder caminar con normalidad por un problema en su columna vertebral, llegó a este nosocomio y señaló que lleva casi medio año visitando EsSalud para que le den una solución a su dolencia.

“Yo tenía que atenderme en Medicina Interna para que me revisaran los rayos X de mi columna vertebral y ahora todo es una incógnita. He llegado acá y me dicen que tengo que seguir esperando. Llevo esperando más de medio año y ¿ahora? Tengo que seguir esperando más tiempo. Esto es injusto”, señaló a diario Correo y añadió que los pacientes son atendidos en una infraestructura con más de 40 años de antigüedad y pidió optimizar la atención para ofrecer un mejor servicio a los asegurados", indicó Patow, quien es presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú, filial Sullana.

Otro de los casos es el de don José Távara Roque, quien se quejó por la falta de medicamentos en el Hospital de EsSalud que obliga a los pacientes a comprarlos en farmacias externas.

“He venido porque ya tengo los análisis de esputo que llevo reclamando diez días y me encontré con la sorpresa que la clínica Inmaculada estaba cerrada y me vine acá. Veo que los médicos atienden muy bien, sino que lo único es que no hay medicinas. Como dice el dicho, cuando hay dolor, hay medicina y pasa el dolor. Pero ¿si no hay medicina?, ¿cómo vas a afrontarlo? Te mandan a comprar afuera, en las farmacias de la calle, porque no hay medicinas”, señaló Távara.

Mientas que don Arturo Córdova Vínces señaló que acudió al hospital debido a que la cita que obtuvo en la clínica Inmaculada ya no tendría validez. “He venido por mi esposa, que sufre de presión alta. Allá le hacían su control, le daban tratamiento para cuatro meses y recogíamos la medicina. Aquí hay que empezar de nuevo. O sea, el trámite que hice anteriormente no vale y ahora he tenido que volver a hacer otro acá”, señaló Córdova.

HOSPITAL. Al respecto, el Hospital II-E Sullana se pronunció. Informó que el Dr. Manuel Castro Álamo desmintió dichas versiones y aseguró que los servicios médicos se brindan con normalidad y sin afectar la atención de los pacientes. Explicó que los asegurados que tenían citas previamente programadas en la clínica están siendo atendidos en el Hospital II-E respetando la fecha en sus citas, garantizando así la continuidad de sus tratamientos y consultas especializadas.

Asimismo, precisó que cuentan con el abastecimiento necesario de medicamentos y que no se registran colas ni inconvenientes para la entrega de medicinas a los pacientes.