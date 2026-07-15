Vecinos de la urbanización Santa Rosa y otros sectores de Sullana, denunciaron la falta de recojo de basura en varias calles, lo cual ha generado malos olores y focos de contaminación en las zonas afectadas.

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Señalaron que uno de los lugares donde la basura está acumulada es la calle El Alto, frente al colegio INIF 48, donde los padres de familia expresaron su gran malestar debido a que por dicha zona circulan decenas de menores para ir a estudiar.

Ante esto, la Municipalidad de Sullana informó que no podrá contar temporalmente con los obreros nombrados o permanentes para el turno nocturno del servicio de recolección de residuos sólidos, en cumplimiento de la Resolución Directoral N.° 001-2024-GRP-DRTPE-DPSC, emitida por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

Señalaron que han puesto en marcha un plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio de limpieza pública.

Mientras que Miguel Eca Roque, secretario general del Sindicato de Obreros Municipales, señaló que la medida fue acatada por la comuna tras una resolución de la Dirección Regional de Trabajo, debido a que se habrían vulnerado los derechos de los trabajadores.

“A raíz de la intervención de Sunafil por un incumplimiento que está obviando, les han dicho que suspenden el servicio de noche y los días domingos. ¿Porqué? porque hay requisitos que seguir en los cuales ellos no lo han seguido esa oportunidad (la municipalidad)” dijo Eca.

El dirigente añadió que la falta de recojo de basura no es responsabilidad de los obreros. “Eso no es culpa de nosotros como trabajadores, es de los funcionarios que estuvieron en su momento, quienes no siguieron los requisitos. Hay acumulación de basura y eso es una negligencia de ellos, no nuestra. Esperamos que se les abra un proceso, porque en su momento no cumplieron con los requisitos de ley a nosotros”, indicó el dirigente Miguel Eca.