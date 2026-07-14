El Hospital de Especialidades III-1 de Sullana puso en marcha esta iniciativa
El Hospital de Especialidades III-1 de Sullana puso en marcha esta iniciativa

El Hospital de Especialidades III-1 de implementó el “Club de Pacientes Diabéticos”, una iniciativa que busca brindar un soporte integral a jóvenes, adultos y adultos mayores que conviven con esta condición en la región.

El club liderado por el Programa de Enfermedades No Transmisibles, está diseñado como un espacio de capacitación constante que va más allá del control médico convencional.

La médica María Matorel Ruiz, coordinadora del programa, resaltó el impacto de la iniciativa y la importancia del entorno cercano. “La diabetes no nos define, pero sí lo hará la forma en que actuamos frente a ella”, señaló la especialista, enfatizando la necesidad de involucrar activamente a los familiares en el proceso de cuidado diario.

El acompañamiento está a cargo de un equipo multidisciplinario que trabaja bajo cuatro ejes fundamentales para el control de la enfermedad: control clínico, nutrición, actividad física y soporte emocional.

Por su parte, Edgar Paiva Fiestas, director ejecutivo del hospital, destacó la disposición de los pacientes por aprender a vivir de forma saludable.

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