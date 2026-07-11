Cuatro presuntos miembros de la banda delincuencial “Los Goteros del Norte”, fueron detenidos por la Policía, debido a que habrían participado en la detonación de un explosivo en una vivienda del asentamiento Santa Teresita en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Tía del fundador y viuda se disputan Zafiro Sensual]

Efectivos policiales de la comisaría El Obrero fueron quienes, mediante la placa que había sido captada por las cámaras de vigilancia, ubicaron la mototaxi en la calle Jorge Chávez donde detuvieron a L.D.F.M. (27), quien se encontraba a bordo.

Posteriormente capturaron a los otros presuntos miembros de la banda. En una vivienda del pasaje Municipal del asentamiento Quince de Marzo detuvieron a B.A.Z.F. (20), alias “EL Patrón” y K.J.H.C. (23), alias “Cucho” a quienes les hallaron un cartucho de dinamita. Además, los vecinos trataron de impedir sus detenciones.

Mientras que en el frontis de una casa del asentamiento Santiago Zapata Silva capturaron a A.I.F.H. (18), alias “El Socio”, a quien le encontraron otro artefacto explosivo. Todos ellos fueron puestos a disposición de la comisaría El Obrero para las investigaciones correspondientes.

La Policía investiga a estos sujetos debido a que habrían participado en la detonación de un explosivo en una vivienda de la transversal Unión, entre las calles San Juan y San Isidro en el asentamiento Santa Teresita de esta provincia.