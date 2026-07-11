Familiares del fallecido Dennys Quevedo Godos, fundador de la orquesta Zafiro Sensual, se pronunciaron respecto a los derechos de la agrupación musical. Su esposa señaló que, tras haber iniciado una demanda, han prohibido el uso del nombre a otra familiar, argumentando que este pertenece a sus hijos. Por otro lado, la tía del fundador y su representante legal indicaron que ella es la verdadera propietaria de la orquesta, asegurando que cuenta con documentos firmados que le dejó el fallecido.

Juana Rosa Villarreal Ocaña, esposa del fallecido Denis Quevedo Godos, señaló que los herederos de la orquesta son sus hijos. “Lo que estamos denunciando es la injusticia que están haciendo contra mis hijos, los herederos de Denis Quevedo. Es decepcionante ver que lo pueden traicionar. Él quizás pensó y confió que eran las personas indicadas, pero lamentablemente a raíz de su fallecimiento, nos estamos dando cuenta que no fueron lo que aparentaron ser”, dijo.

Explicó la situación. “Mis hijos están desamparados por culpa de las empresas de su papá. Es verdad que, en un momento de vulnerabilidad, mi esposo tomó algunas decisiones de las que después quiso retractarse....”, señaló.

TÍA DE DENNIS. Mientras que Cecilia Godos Falla, tía del fallecido Dennis Quevedo Godos, indicó que la orquesta está a su nombre. “Con respecto a las empresas Zafiro Sensual y Pluma Dorada, son legítimamente mías. Legalmente son mías, soy la dueña de estas empresas. Así lo decidió mi sobrino en su momento que venimos trabajando desde que era pequeño. (...) Desde esa época yo vengo apoyándolo”, dijo.

Por su parte, su abogado señaló que “la propiedad de las empresas son de la señorita Cecilia Godos Falla. No hay nadie más. El problema que se presenta acá es por un error, confusión o intereses. Estamos en un Estado de derecho que se tiene que respetar el derecho de propiedad”.