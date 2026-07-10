La Red Asistencial EsSalud Piura continúa fortaleciendo la atención especializada de sus asegurados al registrar 7,032 intervenciones quirúrgicas entre enero y junio de 2026, cifra que refleja el esfuerzo articulado para reducir las listas de espera y brindar una atención oportuna y de calidad.

De acuerdo con el reporte estadístico institucional 3,844 cirugías son de baja complejidad (tipo C), 1,868 a intervenciones de mediana complejidad (tipo B) y 483 correspondieron a cirugías de alta complejidad (tipo A), además de las cirugías de alto y bajo requerimiento evidenciando la capacidad resolutiva de los establecimientos de la Red.

Según las estadísticas, el Hospital III José Cayetano Heredia lidera la producción quirúrgica con 3,259 intervenciones hasta junio. Entre los procedimientos más frecuentes destacan 502 cesáreas, 212 apendicectomías, 154 cirugías de vesícula y 177 intervenciones por hernias. Mientras que el Hospital II Jorge Reátegui Delgado realizó 2,895 cirugías y el Hospital II de Talara realizó 723 procedimientos.

Asimismo, a nivel de la Red Asistencial Piura se realizaron 922 cesáreas durante el primer semestre del año, contribuyendo a garantizar una atención segura y oportuna para madres y recién nacidos.

Estos resultados son fruto del trabajo articulado impulsado por el presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno Eustaquio, y el gerente de la Red Asistencial Piura, José Augusto Albines Trelles, quienes vienen fortaleciendo los servicios quirúrgicos, optimizando recursos y promoviendo estrategias orientadas a mejorar el acceso de los asegurados a intervenciones oportunas.

La Red Asistencial Piura reafirmó su compromiso de continuar incrementando la capacidad de respuesta de sus establecimientos de salud, priorizando la atención especializada y la reducción del embalse quirúrgico en beneficio de miles de asegurados de la región.