Las autoridades de la provincia de Sullana realizaron un operativo inopinado en diversos bares y establecimientos nocturnos, el cual dejó como saldo la clausura definitiva de un local y la detención de un ciudadano con requisitoria vigente.

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La intervención fue realizada por el fiscal provincial Juan Aguilar con la participación del personal de Fiscalización de la Municipalidad Distrital de Bellavista y efectivos policiales de la comisaría de Bellavista.

El operativo fue efectuado en diversos bares y establecimientos nocturnos del distrito de Bellavista y los centros poblados de Somate Bajo, Chilacos Sur, Lourdes y Puente Flores, logrando la clausura definitiva de un local de la calle Moquegua en Bellavista.

Durante la diligencia se constató que el establecimiento funcionaba con trece personas consumiendo bebidas alcohólicas pese a no contar con licencia de funcionamiento, ni con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

Ante esto, el personal de la comuna de Bellavista le impuso una multa equivalente al 20 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y procedió a la clausura definitiva del local. Asimismo, el representante del Ministerio Público exhortó a la propietaria a respetar la medida impuesta, advirtiéndole que su incumplimiento podría configurar el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al centro poblado de Somate Bajo, donde tras realizar el control de identidad a más de 25 personas que se encontraban en el local, detectaron que un hombre registraba una requisitoria vigente por el delito de omisión a la asistencia familiar y fue conducido a la dependencia policial.