En un adelanto de fallo, Alexis Xavier Távara Sánchez, fue sentenciado a 10 años de cárcel por extorsión en agravio de un ciudadano a quien exigía dinero para devolver la mototaxi que le habían robado en la provincia de Sullana.

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El fiscal Enrique Bernal Purizaca del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Penal acreditó la responsabilidad del acusado. En mérito a ello, el Juzgado Colegiado de Flagrancia le impuso dicha condena que viene cumpliendo en el penal de Piura.

Los hechos se remontan al 10 de marzo de 2026, cuando el agraviado denunció el hurto de su mototaxi de placa 98006K ante la Policía. Luego de 8 días recibió llamadas de un sujeto que aseguró tener en su poder el vehículo y le solicitó inicialmente S/ 1,100 para devolver la unidad.

Bajo amenazas de que su vehículo sería dañado, la víctima realizó entregas de dinero mediante el aplicativo Plin al número telefónico registrado a nombre del investigado, llegando a entregar un total de S/ 900. Sin embargo, nunca recuperó su vehículo y el sujeto dejó de responder sus llamadas y mensajes.

Ante esto, el chofer comunicó el hecho a los agentes de la comisaría de El Obrero. Posteriormente el extorsionados le exigía un nuevo pago de S/ 200 para concretar la supuesta entrega del vehículo.

Con esta información, el personal policial ejecutó un operativo en el asentamiento César Vallejo de Sullana, donde fue detenido y le hallaron un celular con la línea utilizada para recibir los depósitos efectuados por el agraviado, procediéndose a su detención en flagrancia por el delito de extorsión.