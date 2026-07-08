La Contraloría General de la República reveló la falta de cobertura en el servicio de transporte de residuos sólidos peligrosos en los establecimientos de salud de las provincias de Paita y Talara, lo que obliga a adoptar prácticas de almacenamiento y tratamiento de desechos que podrían generar contaminación ambiental y afectación a la salud.

El Órgano de Control Institucional (OCI) detectó las situaciones adversas en los establecimientos de las microrredes de la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna de Sullana, según lo señala el informe de control concurrente Nº 014-2026-OCI/4190-SCC.

Tras una inspección al establecimiento de salud I-2 de Macacará (Paita), la comisión de control detectó que el centro no cuenta con cobertura para el transporte de residuos sólidos y que estos son enterrados. Según refirió la encargada a dicha comisión, los desechos “se almacenan en cajas y son enterrados en los cerros ubicados en la parte posterior del establecimiento de salud”.

Mientras el centro de salud I-3 de Vichayal (Paita), tampoco tiene cobertura para este servicio, por lo que optan por incinerar los residuos en una zona alejada del pueblo, utilizando para ello dos o más cámaras de incineración.

Por otro lado, los especialistas realizaron inspecciones y advirtieron problemáticas relacionadas al funcionamiento de los laboratorios, equipos médicos, falta de personal y prestaciones correspondientes al SIS de las áreas de farmacias y laboratorio en los establecimientos.

Estas deficiencias motivaron la emisión de requerimientos documentados presentados a la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna de Sullana, los cuales, hasta la fecha, no han recibido respuesta.

En el establecimiento de salud I-4 de Talara manifestaron que existen ciertas limitaciones para el desarrollo de sus funciones y por ende, para la cobertura del servicio.

Entre los requerimientos presentados que aún no han sido atendidos destaca el mantenimiento de la microcentrífuga (solicitado el pasado 18 de abril) y la reparación del equipo Elisa-Dengue (requerido desde el 13 de abril).

Asimismo, reportaron la paralización en la construcción del nuevo ambiente del laboratorio, el cual debía finalizar en diciembre y a la fecha solo han avanzado 16 m² para el área de TBC, a pesar de que el pedido se realizó el pasado 12 de marzo. También registran otros pedidos.

Mientras en el centro de salud I-3 El Arenal (Paita), señalaron que presentaron un oficio el 17 de febrero de 2026 para la adquisición de un armario frigorífico conservador con puerta de vidrio de 500 litros.

A la vez los encargados de la comisión de control, acudieron al establecimiento de salud I-3 de Vichayal (Paita) e hicieron conocer que el pasado 5 de mayo, solicitaron el mantenimiento correctivo del equipo de aire acondicionado, pero hasta el cierre del informe de la Contraloría de la República, no han sido atendidos al respecto.