Tres miembros de una familia salvaron de morir al volcarse la camioneta en la que viajaban cuando circulaba por el kilómetro 38 de la carretera Interoceánica IRSA Norte, en el tramo que conecta Piura con Paita.

Fueron los efectivos de la unidad de Carreteras que ayudaron a las víctimas, donde resultó herido Luis Aguilar Curay (48 años) quien conducía la camioneta de placa y quien habría perdido el control lo que provocó que se saliera de la pista. Debido al fuerte impacto, su esposa, Doris Piedra Girón (48), y su hija menor de edad, de iniciales L.V.A.P. (13), también sufrieron múltiples golpes y lesiones en el cuerpo.

Los tres agraviados fueron trasladados de urgencia al Hospital Virgen de las Mercedes en Paita, donde quedaron internados.

La policía iniciará las investigaciones para determinar responsabilidades donde milagrosamente los tres integrantes de una familia salvaron de una muerte segura. .