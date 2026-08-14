Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido tras un accidente registrado durante la madrugada de este viernes 14 de agosto en el circuito de playas de la Costa Verde, en San Miguel.

El automóvil en el que se trasladaban terminó chocando violentamente contra un poste de alumbrado público.

Según fuentes policiales, el vehículo se dirigía hacia el Callao cuando una motocicleta le habría cerrado el paso. Ante esta situación, el conductor perdió el control, se despistó y terminó impactando contra el poste. La fuerza del choque provocó que el automóvil quedara prácticamente partido en dos.

La víctima mortal viajaba como copiloto y falleció en el lugar, mientras que el conductor sufrió graves lesiones y fue trasladado de emergencia a una clínica, donde permanece con pronóstico reservado.

Agentes de la Comisaría de San Miguel acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. El caso quedó bajo investigación y se esperaba la intervención del fiscal de turno para disponer el levantamiento del cadáver. L







