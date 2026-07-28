En un operativo realizado por Fiestas Patrias, las autoridades clausuraron tres restaurantes que funcionaban de manera informal en la provincia de Sullana.

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La intervención fue realizada por la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, junto a la Policía Nacional y personal de la Municipalidad Distrital de Bellavista quienes verificaron diversos establecimientos.

Uno de los bares ubicado en la transversal Micaela Bastidas fue clausurado de manera temporal y multado con el 20% de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria). Además, hallaron a a diversas personas consumiendo bebidas alcohólicas en el local que no contaba con autorización municipal.

Asimismo, un restaurante situado en la calle Francisco Pizarro carecía de licencia y, además, el local tenía el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) vencido desde junio de 2025.

Por su parte, otro restaurante de la transversal Ayabaca fue clausurado de forma temporal por 15 días y multado con el 50% de una UIT. Si bien el negocio contaba con licencia de funcionamiento, operaba sin el certificado de Defensa Civil (ITSE) vigente.

El operativo estuvo a cargo de la fiscal adjunta Sara Vidal Coronado quien exhortó a las propietarias de los locales que deben acatar las medidas administrativas impuesto por el municipio, advirtiendo que la reapertura ilegal o el desacato de la orden derivará en denuncias penales por el delito de desobediencia a la autoridad.