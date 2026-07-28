La capacidad de respuesta ante emergencias médicas en Huancayo enfrenta un momento crítico. La única ambulancia de la Compañía de Bomberos de Huancayo quedó fuera de servicio tras sufrir una avería en el motor el pasado 19 de julio, luego de intensas jornadas de atención durante las emergencias provocadas por el sismo que afectó las provincias de Huancayo y Chupaca.

El jefe de la compañía, teniente Juan Carlos Aguilar Valer, advirtió que la ciudad podría permanecer hasta dos meses sin esta unidad, situación que obliga a derivar todas las emergencias médicas a las compañías de bomberos de El Tambo y Concepción para garantizar la atención a la población.

Antes de iniciar el proceso de reparación, la compañía debe contar con una evaluación técnica que determine el origen y la magnitud de la falla.

“Esperamos el retorno a Huancayo de un especialista, quien será el encargado de inspeccionar la ambulancia”, informó el teniente Aguilar . Hasta el momento solo se conoce que el desperfecto está en el motor; sin embargo, se sospecha que podría estar relacionado con la bomba de agua o el empaque, por lo que será necesario desmontar el motor para confirmar el origen del daño.

Trámite

Según explicó Aguilar, una vez emitido el informe técnico, el proceso administrativo para autorizar y ejecutar la reparación suele tomar entre uno y dos meses.

“La unidad será atendida por la Intendencia Nacional del Cuerpo General de Bomberos, pero estos plazos representan un serio inconveniente para la atención de emergencias en una ciudad como Huancayo, donde la demanda de servicios de rescate y atención prehospitalaria es constante”, indicó el teniente.

Ante la posibilidad de que la ciudad permanezca varias semanas sin una ambulancia propia, la Compañía de Bomberos de Huancayo lanzó un llamado a la solidaridad dirigido a mecánicos, técnicos, empresas e instituciones que puedan colaborar de manera voluntaria con la evaluación y la eventual reparación de la unidad.

El objetivo es agilizar su puesta en funcionamiento sin depender únicamente de los tiempos administrativos de la sede central.

Los bomberos invitaron a los profesionales interesados a acercarse directamente a la compañía para sumarse a esta iniciativa y contribuir a restablecer cuanto antes un servicio esencial para la atención de emergencias en Huancayo y toda la provincia.