Dos hombres resultaron con diversas heridas, luego que la motocicleta en la que se trasladaban se despistó a la altura del kilómetro 1043 de la carretera Sullana-Tambogrande.

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El vehículo involucrado es la motocicleta Bajaj de color negro con azul que era conducido por L.A.B. (38), quien sufrió policontusiones, fractura de clavícula y otras contusiones. Mientras tanto, su acompañante A.A.C.V. presentó policontusiones y quedó en observación en la Clínica Santa Rosa de la ciudad de Sullana.

Ambos fueron auxiliados por efectivos policiales de Carreteras quienes trasladaron y pusieron la motocicleta a disposición de la comisaría El Obrero para que puedan realizar las diligencias correspondientes.