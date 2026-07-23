El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura dictó 18 meses de prisión preventiva para César Sánchez Cornejo, alias “La Muerte”, quien habría sido el presunto coordinador principal en el asesinato del exalcalde distrital de Veintiséis de Octubre de Piura, Víctor Hugo Febre Calle.

Tras la medida, el magistrado de dicho juzgado ordenó que se giren los oficios de ubicación y captura a la Policía Nacional del Perú contra “La Muerte”, quien hasta la fecha se encuentra como no habido.

La Policía y Fiscalía investigan a Sánchez por su presunta participación en los delitos de sicariato agravado y lesiones graves en agravio del exalcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Febre, quien fue asesinado a balazo, además del conductor Jorge Chau Aranda, quien permanece grave e internado en el hospital de Piura.

Según las investigaciones del Ministerio Público, César Sánchez habría sido el presunto coordinador del asesinato que acabó con la vida de Febre el pasado 21 de mayo, donde resultó gravemente herido el conductor de la camioneta en la que se desplazaba la exautoridad.

Cabe mencionar que el pasado viernes, el mismo juzgado dictó 18 meses de prisión preventiva contra Fabricio Fiestas Susanival, de 19 años, alias “Fabri”, investigado por ser el autor del asesinato del alcalde Febre y dejar mal herido Jorge Chau.

Además, por este caso también es investigada la regidora Patricia Niño Febres, quien cumple una medida de 18 meses de prisión preventiva en el penal de Sullana por ser la presunta autora intelectual del asesinato de la exautoridad edil. También, otros sujetos son investigados por la Policía y la Fiscalía.

Precisamente, el último martes, la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre suspendió la sesión de concejo programa con la finalidad de evaluar la suspensión de la mencionada regidora.